Какую работу совершит сила при удлинении пружины жестокость 100 H/м от 3 до 9 см?
Физика
Какую работу совершит сила при удлинении пружины жестокость 100 H/м от 3 до 9 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k=100 Н/м x1=0.03 м x2=0.09 м А=?A=kx2²/2 - k*x1²/2=(k/2)*(x2²-x1²)=(100/2)*(9²-3²)*10^-4=0.36 Дж==============
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