Найдите площадь ромба ABCD, если его высота BK равна 6 см, а угол ∠ABC равен 120∘.

Гость: Гость:

Рассмотрим треугольник BCD, угол CBD равен половине ABC: 120/2=60 градусов. Углы CBD и CDB равны, так как это ромб. Следовательно треугольник BCD равносторонний. В равностороннем треугольнике высоты равны. А значит половина большей диагонали CO будет равна 6 см., тогда меньшая диагональ BD равна 12/√3 - это по формуле 2h=√3a в равностороннем треугольнике так относится высота к стороне. Большая диагональ CA равна 6*2=12 S=(12*12/√3)/2=72/√3=24√3