9/x-14=14/x-9 решить уравнение
Алгебра
9/x-14=14/x-9 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/x-14=14/x-9 9/x-14/x= -9 +14 -5/х=5 х= -1 Проверим -5\-1=5
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