!!!СРОЧНО!!! 1.В жидкость погружены свинцовый и стеклянный бруски одинакового объе??а.Выталкивающая сила,действующая на эти тела: 1)больше для свинцового бруска 2)больше для стеклянного бруска 3)одинакова для обоих брусков ...

Физика

!!!СРОЧНО!!! 1.В жидкость погружены свинцовый и стеклянный бруски одинакового объе??а.Выталкивающая сила,действующая на эти тела: 1)больше для свинцового бруска 2)больше для стеклянного бруска 3)одинакова для обоих брусков 4)зависит от рода жидкости 2.В жидкость погружены два тела одинакового объема,имеющие форму цилиндра и куба. Выталкивающая сила,действующая на эти тела: 1)больше для куба 2)одинаково для обоих тел 3)больше для цилиндра 4)зависит от рода жидкости

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