Народ называет Георгия Константина Жукова великим полководцем.Он родился в деревне Стрелкова Калужской области. В тяжелые минуты сражении он верил в победу.Найти части речи,и подчеркнуть
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Народ называет Георгия Константина Жукова великим полководцем.Он родился в деревне Стрелкова Калужской области. В тяжелые минуты сражении он верил в победу.Найти части речи,и подчеркнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Народ(сущ) называет(гл). 2. Он(сущ) родился(гл). 3. Он(сущ) верил(гл).
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