Народ называет Георгия Константина Жукова великим полководцем.Он родился в деревне Стрелкова Калужской области. В тяжелые минуты сражении он верил в победу.Найти части речи,и подчеркнуть

Русский язык

Народ называет Георгия Константина Жукова великим полководцем.Он родился в деревне Стрелкова Калужской области. В тяжелые минуты сражении он верил в победу.Найти части речи,и подчеркнуть

Автор: Гость