Добрый день.можете помочь с математикой

Математика
Добрый день.можете помочь с математикой
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Гость:
Ну.Помочь могу.Ну.Где.
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