Подготовке рассказ “Мой любимый дождик”

Гость: Гость:

Я люблю дождик. Люблю под ним гулять. Я люблю дождик, и не люблю скучать. Не боюсь промокнуть под дождиком своим. Наоборот пойду я погулять, закалюсь и не буду я чихать. Иногда дождик может быть холодный но это не беда, я оденусь лучше и пойду в леса. Соберу грибы под грибным дождём, и пойду домой под хорошим, светлым днём. Я люблю дожди и ливни. Мне с ними хорошо!