Подготовке рассказ “Мой любимый дождик”
Литература
Подготовке рассказ “Мой любимый дождик”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю дождик. Люблю под ним гулять. Я люблю дождик, и не люблю скучать. Не боюсь промокнуть под дождиком своим. Наоборот пойду я погулять, закалюсь и не буду я чихать. Иногда дождик может быть холодный но это не беда, я оденусь лучше и пойду в леса. Соберу грибы под грибным дождём, и пойду домой под хорошим, светлым днём. Я люблю дожди и ливни. Мне с ними хорошо!
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