Площадь правильного шестиугольника 54√3 см^2. Найдите его периметр.
Математика
Площадь правильного шестиугольника 54√3 см^2. Найдите его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: S=54√3 см² S=1/2·P·r Найти:Р=? 54√3=1/2·P·r, P=54√3:1/2·r=54√3·2/r=108√3/r где r-радиус вписанной окружности в шестиугольник. Ответ: 108√3/r(см)
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