Сколько граммов стали можно нагреть на 20 °С, сообщив ей количество теплоты 1500 Дж

Физика
Сколько граммов стали можно нагреть на 20 °С, сообщив ей количество теплоты 1500 Дж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*dt . ( Q-количество теплоты=1500Дж, с - удельная теплоёмкость (стали) =500Дж/кг*град, m-масса стали, dt(дельта t) - изменение температуры=20град) выразим массу m=Q / c*dt. m=1500 / 500*20=0,15кг. (150 граммов).
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