Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобок В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?

Информатика

Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобок В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?

Автор: Гость