Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобок В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?
Информатика
Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобок В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?
Ответ(ы):
Гость:
18 клавиш, 29 раз нажав на них
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