Сколько лет углерод в природе?

Химия
Сколько лет углерод в природе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты не поверишь, но уже как 7 миллионов лет.
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