Напишите плиз сочленение очерек зимы

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Каким бы теплым не был декабрь, говорят уже не о затянувшейся осени, а о теплой сырой зиме. Будем и мы считать, что с первого декабря начинается наша зима. А придет ли она несколькими днями раньше или позднее, тихо и приветливо явится одна или со своими лихими спутниками морозом, ветром и метелью, сразу утвердит свою власть или через пяток дней оттепель снова притащит на улицы грязь и слякоть, в лесу-то она наверняка удержится. Пусть в городе ее раскатают колеса тысяч автомобилей, а снежинки будут пахнуть дымом, - а лесу она, как дома. В такие кружева его нарядит: ажурные белые стены стоят по сторонам просек. Под белыми шапками не шелохнутся сосны. Часто, очень часто о зимнем лесе говорят: "сказочно красив". А что в нем, собственно, от сказки? Красив зимний лес своей действительной, живой, лесной красотой. Всегда он красив. Только сгоревший или срубленный лес - зрелище тяжелое, гнетущее и всегда воспринимается, как большая несправедливость и обида Природе, хотя не рубить лес нельзя. В ноябре снег, если и не на всю зиму ляжет, то несколько дней наверняка продержится. Когда он выпадает на влажную, теплую землю, то на открытых местах, на тропинках вырастает за ночь необычного вида ледяная трава. Легкий морозец, вытягивает из земли тончайшие ледяные нити, которые спаиваются вместе в столбики, призмы. Дышат поры земли влагой, и растут эти необыкновенные кристаллы не сверху, а снизу. Высокие столбики, даже закручиваются немного. Прикрыл снег последнюю зелень настоящих трав; только в лесу, у ручьев обычно торчат тонкие темло-зеленые безлистные стебельки. Яркие на снегу, заманчивые. Но пройдет мимо олень и не сощипнет, вылезет бобер из пруда и тоже не тронет зеленых стеблей. Никто их не ест. Жестки необыкновенно. Нет более жесткой травы, чем зимующий хвощ. Потрешь гурт потускневшей монетки, и он засверкает, как новый. Потому-то и торчат стебли хвоща так вызывающе. Никто их не тронет. И никакие морозы ему нипочем. Но короткой оказалась жизнь первого снега. Недолго пролежал и второй. А третий ровным одеялом прикрыл влажную землю, оберегая ее тепло. Это уже зимний снег, с этого времени начинается новый период в жизни природы, самый длинный в году.