CH3COOH+H2SO4=? молекулярная и ионная формы

Химия
CH3COOH+H2SO4=? молекулярная и ионная формы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уксусная кислота с концентрированной серной сначала дает уксусный ангидрид. Уксусный ангидрид затем может окисляться концентрированной серной кислотой до углекислого газа и воды.                     
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как перенести слово ночью
Ответить
Геометрия
Катет прямоугольного треугольника равен 6 см, а его проекция на гипотенузу - 4 см.Найти гипотенузу.
Ответить
Русский язык
Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное
Ответить
История
Установить,як прыродни умовы плывалы на заняття на заняття и спосиб жыття афинян
Ответить
Алгебра
Решите уравнение:(4x+3)^2-(3x-1)^2=0
Ответить