CH3COOH+H2SO4=? молекулярная и ионная формы
Химия
CH3COOH+H2SO4=? молекулярная и ионная формы
Ответ(ы):
Гость:
Уксусная кислота с концентрированной серной сначала дает уксусный ангидрид. Уксусный ангидрид затем может окисляться концентрированной серной кислотой до углекислого газа и воды.
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