Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное

Русский язык
Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы положили книгу туда, куда её положила Маша в прошлый раз. Девочки купили конфеты, где их всегда покупает их соседка. Дети наши то место, откуда лилась вода.
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