Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное
Русский язык
Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное
Ответ(ы):
Гость:
Мы положили книгу туда, куда её положила Маша в прошлый раз. Девочки купили конфеты, где их всегда покупает их соседка. Дети наши то место, откуда лилась вода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык