ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! НОМЕР ДВА! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! НОМЕР ДВА! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
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Гость:
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