Почему присоединение сибирских земель к России происходило в основном бескровно?
История
Почему присоединение сибирских земель к России происходило в основном бескровно?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Сибирь была мало заселена и мало освоена, и немногочисленные народы не оказывали почти никакого сопротивления.
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