Помогите пожалуйста! Указать средства выразительности, как можно больше (эпитет, ??етафора, литота, гипербола, олицетворение и т.д.) Аполлон Майков стихотворение «Нива» По ниве прохожу я узкою межой, Поросшей кашкою и цепк...

Литература

Помогите пожалуйста! Указать средства выразительности, как можно больше (эпитет, ??етафора, литота, гипербола, олицетворение и т.д.) Аполлон Майков стихотворение «Нива» По ниве прохожу я узкою межой, Поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянусь - повсюду рожь густая! Иду - с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной, И колют мне лицо... Иду я, наклоняясь, Как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, Когда, перескочив чрез ивовый плетень, Средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. О, божья благодать!.. О, как прилечь отрадно В тени высокой ржи, где сыро и прохладно! Заботы полные, колосья надо мной Беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я - на всем полей просторе И жницы и жнецы, ныряя, точно в море, Уж вяжут весело тяжелые снопы; Вон на заре стучат проворные цепы; В амбарах воздух полн и розана и меда; Везде скрипят возы; средь шумного народа На пристанях кули валятся; вдоль реки Гуськом, как журавли, проходят бурлаки, Нагнувши головы, плечами напирая И длинной бичевой по влаге ударяя... О боже! Ты даешь для родины моей Тепло и урожай, дары святые неба, Но, хлебом золотя простор ее полей, Ей также, господи, духовного дай хлеба! Уже над нивою, где мысли семена Тобой насажены, повеяла весна, И непогодами несгубленные зерна Пустили свежие ростки свои проворно. О, дай нам солнышка! пошли ты ведра нам, Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам! Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками Прийти на тучные их нивы подышать, И, позабыв, что мы их полили слезами, Промолвить: "Господи! какая благодать!"

Автор: Гость