Решите уравнение:(4x+3)^2-(3x-1)^2=0
Алгебра
Решите уравнение:(4x+3)^2-(3x-1)^2=0
Ответ(ы):
Гость:
Преобразуем x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = x^3 - 2x^2 - 2x^2 + 4x - x + 2 Попарно группируем и вносим общий множитель x^2(x-2) - 2x(x-2) - (x-2) = 0 Выносим за скобки общий множитель (х-2) (х-2) * (x^2-2x-1) = 0 x1 = 2 x^2 - 2x - 1 = 0 x2 = 1 + Корень (из 2) x3 = 1 - Корень (из 2)
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