Установить,як прыродни умовы плывалы на заняття на заняття и спосиб жыття афинян

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Установить,як прыродни умовы плывалы на заняття на заняття и спосиб жыття афинян
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как природные условия влияли на занятия и образ жизни жителей Афин Природные условия: Афины располагаются на полуострове Аттика, протянувшись по берегу залива в пределах равнины, орошаемой рекой окруженной с трех сторон горами. Равнину пересекает цепь известняковых холмов. Климат Афин типично средиземноморский с сухим жарким летом и дождливой зимой. С мая по сентябрь в Афинах почти не бывает дождей. Основные занятия населения: 1. Рыболовство 2. Земледелие 3. Ремесло
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