Катет прямоугольного треугольника равен 6 см, а его проекция на гипотенузу - 4 см.Найти гипотенузу.

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АС катет равен 8. проекция АД равна 4. пропорциональные отрезки в прямоуг треугольнике: квадрат катета АС равен произведению гипотенузы и проекции этого катета. значит АВ=АС в квадрате делить на АД ОТВЕТ 16см