Катет прямоугольного треугольника равен 6 см, а его проекция на гипотенузу - 4 см.Найти гипотенузу.

Геометрия
Катет прямоугольного треугольника равен 6 см, а его проекция на гипотенузу - 4 см.Найти гипотенузу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
АС катет равен 8. проекция АД равна 4. пропорциональные отрезки в прямоуг треугольнике: квадрат катета АС равен произведению гипотенузы и проекции этого катета. значит АВ=АС в квадрате делить на АД ОТВЕТ 16см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения, в которых каждое из данных слов где, куда, откуда присоединяло бы следующие придаточные предложения. 1места 2опрелелительное
Ответить
История
Установить,як прыродни умовы плывалы на заняття на заняття и спосиб жыття афинян
Ответить
Алгебра
Решите уравнение:(4x+3)^2-(3x-1)^2=0
Ответить
Русский язык
Придумайте интересные темы для статей,наподобие "Почему нельзя убивать пауков"?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! НОМЕР ДВА! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Ответить