Сколько масло получается из 75литров молока если из 50литров молока получается 2 кг масла
Математика
Сколько масло получается из 75литров молока если из 50литров молока получается 2 кг масла
Ответ(ы):
Гость:
Если из 50 литров получается 2кг то из 75 литров 3кг масла
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