Перевир,чи истини неривности 48-8lt;42, 27+7gt;31,2*6lt;12,3*2gt;8,14:2lt;9,16:2gt;9
Математика
Перевир,чи истини неривности 48-8lt;42, 27+7gt;31,2*6lt;12,3*2gt;8,14:2lt;9,16:2gt;9
Ответ(ы):
Гость:
1 правилтно 2 правильно 3 неправильно оно должно бить ровним 4 неправильно 6 менше чем 8 5правильно 6 неверно 9 больше чем 8
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