Товарный поезд прошел 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч. Ско??ько км прошел поезд до остановки и сколько после, если шел с одинаковой скорстью ?

Математика

Товарный поезд прошел 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч. Ско??ько км прошел поезд до остановки и сколько после, если шел с одинаковой скорстью ?

Автор: Гость