Товарный поезд прошел 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч. Ско??ько км прошел поезд до остановки и сколько после, если шел с одинаковой скорстью ?
Математика
Товарный поезд прошел 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч. Ско??ько км прошел поезд до остановки и сколько после, если шел с одинаковой скорстью ?
Ответ(ы):
Гость:
315÷(3+4)=45 45×3=135(до остановки) 45×4=180(после остановки)
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