Установите последовательность прохождения крови по малому кругу кровообращения
Биология
Установите последовательность прохождения крови по малому кругу кровообращения
Ответ(ы):
Гость:
Из правого желудочка в легочную артерию -> ветви легочной артерии -> легочные артериолы и легочные капилляры -> легочные венулы -> легочные вены -> левое предсердие.
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