Даю 31 баллпомогите пожалуйста
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Даю 31 баллпомогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Можно узнать о древнем городе и его истории и т. п.
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