Морская вода содержит 5 % соли. Сколько килограммов пресной воды нужно добавить к 80 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составило 2 % ?
Алгебра
Морская вода содержит 5 % соли. Сколько килограммов пресной воды нужно добавить к 80 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составило 2 % ?
Ответ(ы):
Гость:
80*5/100=4 кг соли 4/2*100=200 кг воды где 4 кг 2% 200-80=120кг Ответ 120кг
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