Морская вода содержит 5 % соли. Сколько килограммов пресной воды нужно добавить к 80 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составило 2 % ?

Алгебра

Морская вода содержит 5 % соли. Сколько килограммов пресной воды нужно добавить к 80 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составило 2 % ?

Автор: Гость