Стих белые шапки на белых березах белый зайчишка белый узор на ветвях от мороза по белому снегу на лыжах бегу определи падежные формы имен прилогательного как можно зделать
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Стих белые шапки на белых березах белый зайчишка белый узор на ветвях от мороза по белому снегу на лыжах бегу определи падежные формы имен прилогательного как можно зделать
Ответ(ы):
Гость:
Ну , прилагательное , оно в словосочетании находится . Например белые шапки. Смотришь на главное слово / в основном существительное/, "шапки", и смотришь на его падеж , в данном случае именительный. Если не понятно, то я объясню в комментариях, с тебя спасибка)
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