Составте предложение со словом сердце.
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Составте предложение со словом сердце.
Ответ(ы):
Гость:
Сердце матери не имеет шипов
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