Сколько моль веществ содержится в 5 мл оксида меди
Химия
Сколько моль веществ содержится в 5 мл оксида меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CuO)=5г. M(CuO)=64+16=80г./моль nCuO)=m(CuO)÷M(CuO)=5г. ÷80г./моль=0,06моль Ответ: 5г. оксида меди это 0,06моль
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