Сколько молей оксида алюминия получится при взаимодействии 108г алюминия с 160 г оксида железа(3)
Химия
Сколько молей оксида алюминия получится при взаимодействии 108г алюминия с 160 г оксида железа(3)
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