Сколько можно составить различных буквосочетаний из 13 разных букв если выбирать ??з них по 5?

Математика
Сколько можно составить различных буквосочетаний из 13 разных букв если выбирать ??з них по 5?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 не делится на 5. Ищем число меньше 13 которое делится на 5 -10. 10:5=2 Ответ : 2 буквосочитания можно составить и 3 буквы.
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