Сколько можно составить различных буквосочетаний из 13 разных букв если выбирать ??з них по 5?
Математика
Сколько можно составить различных буквосочетаний из 13 разных букв если выбирать ??з них по 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 не делится на 5. Ищем число меньше 13 которое делится на 5 -10. 10:5=2 Ответ : 2 буквосочитания можно составить и 3 буквы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Укажите термин по его определению. Морфема, стоящая после окончания, называется ____________________________. Приведите пять примеров употреблени...
Математика