Сколько недель в месяц должен работать доктор

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Сколько недель в месяц должен работать доктор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7недель по 24ч..........
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