Сколько получится муки из 15,2 т пшеницы , если масса муки составляет 80 % массы зерна ?
Математика
Сколько получится муки из 15,2 т пшеницы , если масса муки составляет 80 % массы зерна ?
Ответ(ы):
Гость:
15.2= 15200 кг 15200×0.8=12160 кг
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