Сколько потребуется квадратных плиток со стороной 3дм и чтобы покрыть пол длиной 6 метров и шириной 3 метра?
Математика
Сколько потребуется квадратных плиток со стороной 3дм и чтобы покрыть пол длиной 6 метров и шириной 3 метра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= (6+3) *2 =18 м 3дм=30 см 18м=1800 см 1800:30=60 плиток
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