Сколько потребуется квадратных плиток со стороной 3дм и чтобы покрыть пол длиной 6 метров и шириной 3 метра?

Математика

Сколько потребуется квадратных плиток со стороной 3дм и чтобы покрыть пол длиной 6 метров и шириной 3 метра?

Автор: Гость