Сколько предметов обозначает слово ключ Докажите что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом Вижу бьет в овраге ключ наклонившись над ключом уранил я воду ключ Шарю я в ключе по дну Над водою спину гну если к...
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Сколько предметов обозначает слово ключ Докажите что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом Вижу бьет в овраге ключ наклонившись над ключом уранил я воду ключ Шарю я в ключе по дну Над водою спину гну если ключ ч не найду как домой я попаду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ключа, один от двери второй ключ это водоем речушки.
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