Сколько различных натуральных делителей имеет число 1295? Пожалуйста скажите

Математика
Сколько различных натуральных делителей имеет число 1295? Пожалуйста скажите
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