ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! ! ! ДАЮ 20 БАЛЛОВ! ! ! Алые паруса.Почему романтическая мечта побе??ила над реальностью?
Литература
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! ! ! ДАЮ 20 БАЛЛОВ! ! ! Алые паруса.Почему романтическая мечта побе??ила над реальностью?
Ответ(ы):
Гость:
Так как мужик был очень сильно влюблен в асоль, а она ждала только человека на кораблем алыми парусами... По этому мужчина и создал весь этот спектакль, осуществил так сказать ее мечту
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