Сила тока ,протекающего через электроэнцефалограф,регистрирующий напряжение 0,5 мВ ,если электрическое сопротивление головы 10 кОм равна 1)5мкА 2) 100 нА 3) 50 нА 4)10 нА 5) 1 нА Пожалуйста!
Физика
Сила тока ,протекающего через электроэнцефалограф,регистрирующий напряжение 0,5 мВ ,если электрическое сопротивление головы 10 кОм равна 1)5мкА 2) 100 нА 3) 50 нА 4)10 нА 5) 1 нА Пожалуйста!
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