В каком случае уоптребляется вырожение "яблоко раздора".

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В каком случае уоптребляется вырожение "яблоко раздора".
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Гость:
Когда говорят про любую незначительную вещь или событие, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям. 
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