В каком случае уоптребляется вырожение "яблоко раздора".
История
В каком случае уоптребляется вырожение "яблоко раздора".
Ответ(ы):
Гость:
Когда говорят про любую незначительную вещь или событие, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А18.Какое слово отличается от других способом образования? 1) неожиданный 2) невинный 3) неотложной 4) неопределенны
Физика
Какое число молекул N содержится в m = 2 кг кислорода? какова масса m0 одной молекулы ??ислорода? М02 = 32 * 10^-3 кг/моль
Химия
Обчисліть масу пентану, що спалили, якщо при цьому утворився карбон (IV) оксид об'єм??м 3,36 л (н.у)