Используя все арифметические действия и скобки , составить равенство 4444=43
Математика
Используя все арифметические действия и скобки , составить равенство 4444=43
Ответ(ы):
Гость:
44-4:4=43 как-то так
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