Сколько различных остатков может быть при делении разных чисел на 4 ответ 2;4;3
Математика
Сколько различных остатков может быть при делении разных чисел на 4 ответ 2;4;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:2=2 4:1=4 Последнее не знаю
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