Сколько разрядов содержится в каждом классе? Как называются разряды и классы?
Математика
Сколько разрядов содержится в каждом классе? Как называются разряды и классы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом классе по 3 разряда 1 класс-класс единиц,1 разряд-единицы, 2-десядки, 3-сотни, 2класс тысяч, 4 разряд-единицы тыс, 5 р - десятки тыс, 6 р - сотни тыс, 3 класс миллионов,7 р-един миллионов,8 р-дес милл, 9 р-сотни милл, 4 класс миллиардов,10 р-един миллиар, 11 р -дес миллиар,12 разряд - сотни миллиардов. 1000 - 1 единица тысяч.
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