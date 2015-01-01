Сколько шестых долей содержится в 1,2 1,3 2,3 3,2

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шестая доля это 1612=36=3*16 - сожержит три шестых доли13=26 - содержит две шестых доли23=46 - содержит четыре шестых доли32=96 - содержит девять шестых доли 15=315 - содержит три пятнадцатых доли23=1015 - содержит десять пятнадцатых доли35=915 - содержит девять пятнадцатых доли43=2015 - содержит двадцать пятнадцатых доли