Сколько среди перечисленных литераторов являются прозаиками: И. С. Тургенев, Ф. И. ??ютчев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов.
Литература
Сколько среди перечисленных литераторов являются прозаиками: И. С. Тургенев, Ф. И. ??ютчев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чехов А.П. ---------------------
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