Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -34 и 36? чему ??авна их сумма?
Математика
Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -34 и 36? чему ??авна их сумма?
Ответ(ы):
Гость:
ИХ СУММА РАВНА -2 А ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ НЕ ЗНАЮ ЭТО ДОЛГО СЧИТАТЬ ЭТО 31 33 35 37 39 41 И ТД
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