Сколько углекислого газа образуется при горении 8г пропановой кислоты

Химия
Сколько углекислого газа образуется при горении 8г пропановой кислоты
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