Сколько воды надо добавить к 30 л 90%ного спирта чтобы получить 80% спирт

Математика
Сколько воды надо добавить к 30 л 90%ного спирта чтобы получить 80% спирт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 30 литровой воде 0,9*30=27 литров спирта, пусть надо добавить х литров воды , тогда 27/(x+30)=0.8 , x=3.75 литра
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