Каковы особенности внешнего строения аскариды

Биология
Каковы особенности внешнего строения аскариды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белое или желтоватое, вытянутое до 20 см тело аскариды постепенно суживается на концах. У нее нет специальных органов прикрепления, и она удерживается в кишечнике хозяина, упираясь в стенки кишки острыми концами своего тела.На переднем конце тела аскариды помещается рот, окруженный тремя губами. Изо рта через мускулистую глотку, которая насасывает пищу, пища проходит в кишечник - тонкую прямую трубочку. Непереваренные остатки пищи удаляются через анальное, или заднепроходное отверстие, расположенное на заднем конце тела аскариды.
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