Как вы думаете в чем проявляется забота о близких.Как вы заботитесь о своих близких
Обществознание
Как вы думаете в чем проявляется забота о близких.Как вы заботитесь о своих близких
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю што забота о близких проевляеца помощью например помыть посуду послидить за младшым, чистить обувь, заботица о тех хто болеет в семе
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