Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить
География
Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 часов в Москве. Т.к. разница между Братском и Москвой 5 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Математика
Заполнить таблицу: Число 78920- сколько тысяч, сотен, десятков Число 8005-сколько ты??яч, сотен, десятков Число 37060-сколько тысяч, сотен, ...