Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить

География

Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить

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