Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить

География
Сколько времени будет в Москве (II часовой пояс), когда в Братске (VII часовой пояс) 23 ??аса помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 часов в Москве. Т.к. разница между Братском и Москвой 5 часов.
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